Опубликовано видео драки вратарей в НХЛ

В матче «Калгари Флеймз» и «Эдмонтон Ойлерз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) произошло крайне редкое событие – подрались два вратаря.
Драку устроили вратарь «Калгари» Кэм Тальбо и голкипер «Эдмонтон» Майк Смит. Победу одержал Смит. Отметим, что конфликт начался у ворот «Калгари», когда нападающий «Эдмонтона» влетел во вратаря в попытке добить шайбу в сетку. Тальбо атаковал формарда соперника Сэма Ганье, после чего в центральный круг приехал голкипер «Эдмонтона» и вызвал визави на драку.
Видео опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Эдмонтон» разгромил соперника со счетом 8:3.
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