Acura MDX PMC ручной сборки получил очень приятный ценник

Ручная сборка автомобиля Acura MDX PMC обзавелась довольно приятным ценником. Производство машины осуществляется на заводе компании, где происходит выпуск суперкаров. Особенностями таких транспортных средств является то, что они собираются вручную посредством использования новейших инновационных технологий.

Кроссовер Acura MDX PMC представляет собой одну из специальных версий, которая, по всей вероятности, станет востребованной в сегменте. Новинка уже должна была поступить к дилерам. Для рынка США планируется выпустить 300 экземпляров паркетника.

Стоимость Acura MDX PMC в базовой комплектации составит 63,8 тысячи долларов. В переводе на российскую валюту за автомобиль придется заплатить более четырех миллионов рублей. Эксперты считают стоимость приемлемой, поскольку сборка машины осуществляется вручную.

Напомним, что впервые кроссовер был показан минувшей осенью в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Под капотом находится движок, способный выдавать 290 лошадиных сил. Он работает в паре с 9-ступенчатой АКПП. Автомобиль может похвастаться наличием системы полного привода.

Внешне Acura MDX PMC имеет довольно оригинальный вид, ее покрасили в ярко-красный цвет. Паркетник имеет в арсенале климат-контроль, новейшие системы безопасности, различные ассистенты, современную аудиосистему с десятком динамиков.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Цветовая слепота, или дальтонизм, – это особенность зрения, при которой человек практически или полностью не различает цвета. Причины такого нарушения в основном генетические. Гораздо реже встречается дальтонизм приобретённый. В большинстве случаев речь идёт о неспособности различать красный и зелёный цвета, причём очень часто человек с таким нарушением прекрасно видит другие цвета. Чтобы помочь людям с […]