Виктория Лопырева рассказала о магических датах 2020 года

Модель и молодая мама Виктория Лопырева пояснила о том, что 2020 год богат на различные магические даты. Например, сегодня, 2 февраля важный день с точки зрения нумерологии. Сообщается, что такой даты больше не будет.

По словам Виктории Лопыревой, соответствующая игра цифр дает старт абсолютно новой энергетики. В этот день люди могут изменить свою жизнь, в частности, финансовую составляющую судьбы целого рода. Цифра «2» обозначает энергию. Сегодня, 2 февраля 2020 года, каждая «двойка» повторяется только два раза, а сумма всех чисел равняется восьми — символу денег и бесконечности.

Также эту даты принято называть «Вратами Судьбы». Рекомендуется делать инвестиции или же начинать собственный бизнес. Однако сюда не подойдут покупка дорогостоящего транспортного средства или же объекта недвижимости. Лопырева считает, что действия во время длящегося энергетического портала являются довольно мощным импульсом для выгодных инвестиций. Она убеждена, что 2 февраля нужно провести с позитивным настроением.

В комментариях фанаты удивились, что Виктория Лопырева увлекается нумерологией. Также они начали писать, что знают о сочетании цифр в датах.

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