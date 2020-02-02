Во Львовской области задержали грузовик-рефрижератор с несовершенноленими мигрантами. Он ехал в Россию

Во Львовской области задержали грузовик-рефрижератор с несовершенноленими мигрантами. Он ехал в Россию

02.02.2020, 12:54, Новости дня

Вечером 1 февраля в селе Гамалиевка Львовской области задержали автомобиль-рефрижератор, который вез яблоки из Северной Македонии в Россию, сообщает «Zaxid.net». 

В полиции агентству расскзали, что в грузовике обнаружили четырех мигрантов, находившихся в полуобморочном состоянии. Эту информацию журналистам подтвердил начальник управления предотвращения и противодействия контрабанде Галицкой таможни Олег Лев.

Автомобиль с российской регистрацией пересек границу Украины в пункте пропуска «Дьяково» в Закарпатской области. В Гамалиевке он остановился на заправке. 

Водитель утверждает, что не знал о мигрантах в рефрижераторе, но якобы услышал, что они стучали оттуда. Так как фура была опломбирована, он вызвал таможенников и полицию, которые вскрыли холодильную камеру и обнаружили там юношей-нелегалов в возрасте 16 – 17 лет. У двоих были паспорта граждан Афганиста, двое других не имеют документов, пишет издание. 

Мигрантам оказали медицинскую помощь, сейчас угрозы их жизни нет. 

По словам нелегалов, они заплатили организатору «поездки» по $2 тыс. за то, что их доставят из Северной Македонии в Германию, а до этого 10 месяцев ехали в Европу из Афганистана через Иран, Турцию и Грецию. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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