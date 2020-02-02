В самолете Челябинск – Москва умер пассажир

На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа».

Самолет приземлился во Внуково.

«По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы».

Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.

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