В самолете Челябинск – Москва умер пассажир

В самолете Челябинск – Москва умер пассажир

02.02.2020, 12:37, Новости дня

На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа».

Самолет приземлился во Внуково.

«По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы».

Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.



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