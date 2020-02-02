В Эквадоре нашли «потомков» исчезнувших видов черепах

В Эквадоре на территории острова Санта-Крус исследователи обнаружили в рамках недавнего исследования порядка 30 особей, являющихся «потомками» исчезнувшего вида черепах. Они были найдены членами экспедиции национального парка Галапагос недалеко от вулкана Вулф.

На данный момент черепахи находятся в специальном питомнике на острове. Отмечается, что особей частично можно отнести к давно вымершим видам. Речь идет о слоновой и абингдонской слоновой черепахе.

По словам исследователей, ранее пираты выпускали на острове Санта-Крус черепах, пойманных в другой местности. В результате появилось огромное число так называемых перекрестных особей. Особенно научные сотрудники сделали акцент на молодой самке, которая может быть прямым потомком представителей вымершего вида.

Теперь члены экспедиции убеждены, что в районе вулкана Вулф находится минимум одна «чистая» особь. Она и стала родителем для обнаруженной черепахи.

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