«Адмирал» выиграл у «Салавата Юлаева» в серии буллитов

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался во Владивостоке, где местный "Адмирал" принимал "Салават Юлаев" из Уфы. Игровое время завершилось вничью 3:3, а буллиты лучше выполнили хозяева площадки.

За минуту до конца основного времени "Адмирал" выигрывал 3:1. В составе приморцев отличились Шон Лалонд, Константин Глазачев и Никита Коростелев. У гостей шайбу забросил Александр Кадейкин. Уфимцы рискнули, сняв вратаря, и смогли сравнять счет. Голы на свой счет записали Никита Сошников и Александр Бурмистров. В серии буллитов преуспели хозяева 1:0.

"Салават Юлаев" набрал 61 очко и занимает шестое место в Восточной конференции. У "Адмирала" 54 очка и девятая позиция.

Источник: Вести

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