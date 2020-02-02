С начала года боевики более 90 раз ограничивали доступ миссии ОБСЕ – украинская сторона СЦКК

Боевики с начала 2020 года более 90 раз отказывали в доступе наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, пишет 2 февраля пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«С началу 2020 года представители миссии ОБСЕ зафиксировали более 90 случаев ограничений свободы передвижения патрулей по стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Больше всего отказов и задержек в доступе на неподконтрольных правительству Украины территориях было зафиксировано на блокпостах у населенных пунктов Верхньошироковское (бывший Октябрь) (22 ограничения) и Заиченко (17 ограничений) [Донецкой области]», –говорится в сообщении.

З початку 2020 року представниками СММ ОБСЄ зафіксовано понад 90 випадків обмежень свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 1. veebruar 2020

В отчете миссии за 31 января, опубликованном 1 февраля, указано, что представители незаконных вооруженных формирований ограничивали доступ миссии блокпостах возле Сосновского, Таврического Донецкой области и Дьяково Луганской.

«В двух случаях на блокпосте, расположенном к западу от Верхнешироковскогоо, вооруженные члены вооруженных формирований вновь позволили командам СММ проехать лишь спустя 35 и 50 минут ожидания», – сообщили в миссии.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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