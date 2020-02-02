Коронавирус за три дня поразил легкие жительницы Китая

Коронавирус буквально за три дня поразил легкие одной из жительниц Китая. Известно, что 33-летняя жительница заразилась в Ухани.

На рентгене легких китаянки доктора увидели большие светлые области. Это значит, что в органе присутствует огромное количество жидкости. Жительница Китая попала в больницу с температурой тела 38,9 градуса и кашлем. Результаты анализов показали низкое количество лейкоцитов. Сейчас пациентка находится в одной из клиник Ланьчжоу. Ее снимки изучаются в одном из местных университетов. Рентген был сделан спустя три дня после появления у женщины первых симптомов коронавируса. Врачи сразу же исключили ОРВИ и пневмонию.

По имеющимся данным, в КНР число зараженных коронавирусом достигло 11 тысяч человек, зафиксировано более 250 летальных исходов. В РФ специалисты диагностировали два случая болезни у граждан Китая. Они находятся в больницах Забайкалья и Тюменской области. В аэропортах проводится медицинский осмотр пассажиров, прибывающих из Поднебесной, чтобы не допустить распространение вируса.

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