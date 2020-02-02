Турция перебросила в Сирию 40 бронемашин и танков

Турция перебросила в Сирию 40 бронемашин и танков

02.02.2020, 12:30, Новости дня

В воскресенье СМИ сообщили о турецких танках, пересекших границу с Сирией. Помимо тяжелых машин, в составе колонны насчитываются десятки броневиков. По данным телеканала Al Arabiya, через контрольно-пропускной пункт "Кафр-Лусейн" в провинции Идлиб проехали не менее 40 единиц техники.

28 января турецкая армия уже перевела через границу с Сирией 30 машин, включая 12 броневиков. 

По мнению экспертов, переброска техники связана с блокированием сирийской правительственной армией турецких наблюдательный постов в поселках Мааррет-эн-Нууман и Сарман, пишет ТАСС.

Источник: Вести



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