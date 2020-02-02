В США назвали пять самых грозных видов советского вооружения

Американский журнал National Interest составил рейтинг самого грозного оружия, разработанного и произведенного в СССР.
На первом месте – сконструированный в 1947 году автомат Калашникова. Автор статьи считает основным преимуществом АК-47 относительно небольшой вес и простота сборки и использования, передает РИА «Новости».
На втором месте – подводный ракетный крейсер класса «Тайфун», который в три раза превышал американские ударные субмарины класса «Лос-Анджелес», а также был на 10 тыс. тонн тяжелее других подобных подлодок.
Третье место в рейтинге у танка Т-55, который сочетал огневую мощь, высокий уровень защиты и мобильность.
Четвертое место отдано стратегическому бомбардировщику Ту-160, который известен как «Белый лебедь». Автор статьи указывает на его способность действовать ночью и в сложных метеоусловиях. Также он может нести 22 тонны боеприпасов, в том числе крылатые ракеты с ядерными боеголовками.
Пятое место – у 122-миллиметровой буксируемой гаубицы образца 1938 года, которая поражала цели на расстоянии до 11,8 километра и выпускала пять-шесть 21-килограммовых фугасных снарядов в минуту. Гаубица была проста и недорога в производстве, однако обладала большой мощью.
Ранее National Interest назвало главные преимущества пистолетов российского производства.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Центральном районе Санкт-Петербурга загорелось здание издательства «Лениздат». В экстренных службах сообщили, что возгорание произошло на четвертом этаже, сообщает РИА «Новости». В настоящее время из бизнес-центра эвакуируют людей. Известно, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы 60 человек и 16 единиц специальной техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как сумасшедший ливийский фельдмаршал подвел Владимира Путина / 17 января
- Мать Тимати прокомментировала видео с облизывающей её ногу внучкой / 30 декабря
- Мнение: «Чарли», «Виски», «Фокстрот»… / 4 декабря
- Назван ТОП-10 вредных продуктов на новогоднем столе / 9 декабря
- Экотехнопарк «Калуга» исполняет новогодние мечты / 30 декабря
- Мнение: Чужие щипцы и рыбалка / 5 декабря
- Мнение: Зависший импичмент / 21 декабря
- Три главных «золотых правила» помогут человеку сохранить здоровье кишечника / 22 декабря