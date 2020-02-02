ТАСС: На боксера Георгия Кушиташвили завели дело о нападении на сотрудника Росгвардии

В отношении двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечает агентство, Кушиташвили и еще одного мужчину задержали в качестве подозреваемых в незаконном хранении наркотиков, в процессе задержания один из них якобы напал на сотрудника Росгвардии, ударив его в лицо.
«Мужчины были задержаны, в ходе личного досмотра в присутствии понятных у одного из них был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно наркотическим веществом — кокаином», — заявил собеседник агентства.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В отношении двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как отмечает агентство, Кушиташвили и еще одного мужчину задержали в качестве подозреваемых в незаконном хранении наркотиков, в процессе задержания один из них якобы напал на сотрудника […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Полицейского застрелили в Саратове / 22 декабря
- Зеленский о Гончаруке: Он – как хорошая машина – не наездил еще то количество километров, после которого его нужно менять / 25 января
- Зеленский или уволит Гончарука из-за личной обиды, или оставит премьером профана – Билецкий / 17 января
- Джонсон предложил заменить иранское ядерное соглашение на «сделку Трампа» / 14 января
- В Латвии начали автоматически давать гражданство детям / 1 января
- Украинские военные вернули беспилотник ОБСЕ без данных на карте памяти / 12 января
- Первый в истории четверной прыжок совершила 11-летняя фигуристка / 18 декабря
- Премьер-министр Швеции — статус Донбасса Украина должна определить сама, но многое зависит и от России / 5 декабря