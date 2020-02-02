ТАСС: На боксера Георгия Кушиташвили завели дело о нападении на сотрудника Росгвардии

ТАСС: На боксера Георгия Кушиташвили завели дело о нападении на сотрудника Росгвардии

02.02.2020, 12:24, Новости дня

В отношении двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечает агентство, Кушиташвили и еще одного мужчину задержали в качестве подозреваемых в незаконном хранении наркотиков, в процессе задержания один из них якобы напал на сотрудника Росгвардии, ударив его в лицо.

«Мужчины были задержаны, в ходе личного досмотра в присутствии понятных у одного из них был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно наркотическим веществом — кокаином», — заявил собеседник агентства.



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Последнее: В отношении двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как отмечает агентство, Кушиташвили и еще одного мужчину задержали в качестве подозреваемых в незаконном хранении наркотиков, в процессе задержания один из них якобы напал на сотрудника […]

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