Мнение: Позорище! Путин провалил план Сталина — 2!



Это какой-то бесконечный позор! Башкирская полиция расследует уголовное дело о краже более миллиона рублей из собачьей будки. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, заявление о пропаже денег подал предприниматель из Стерлитамака. Согласитесь, такое возможно лишь при Путине – Сталин бы точно такого не допустил!

Вы смотрите вторую часть расследования о том, как хорошо бы мы жили, если бы бессменный президент России не довел страну до чего довел, а использовал бы исторические уроки Иосифа Виссарионовича для того, чтобы поднять страну с колен. В прошлый раз, обязательно прочтите, если не читали, а также подписывайтесь на наш канал, мы обсудили, как же хорошо советские люди питались при Сталине, в сравнении с Путиным, одевались и получали медицинское обслуживание с квартирами в центре Москвы. Но теперь настало время для еще более ужасной правды! Почувствуйте, как вас обманули!

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Счастья вам!

Источник: Вместе победим!

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Последнее: Это какой-то бесконечный позор! Башкирская полиция расследует уголовное дело о краже более миллиона рублей из собачьей будки. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, заявление о пропаже денег подал предприниматель из Стерлитамака. Согласитесь, такое возможно лишь при Путине – Сталин бы точно такого не допустил! Вы смотрите вторую часть расследования о том, как хорошо […]