Мнение: Позорище! Путин провалил план Сталина — 2!

Мнение: Позорище! Путин провалил план Сталина — 2!

02.02.2020, 12:22, Разное


Это какой-то бесконечный позор! Башкирская полиция расследует уголовное дело о краже более миллиона рублей из собачьей будки. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, заявление о пропаже денег подал предприниматель из Стерлитамака. Согласитесь, такое возможно лишь при Путине – Сталин бы точно такого не допустил!

Вы смотрите вторую часть расследования о том, как хорошо бы мы жили, если бы бессменный президент России не довел страну до чего довел, а использовал бы исторические уроки Иосифа Виссарионовича для того, чтобы поднять страну с колен. В прошлый раз, обязательно прочтите, если не читали, а также подписывайтесь на наш канал, мы обсудили, как же хорошо советские люди питались при Сталине, в сравнении с Путиным, одевались и получали медицинское обслуживание с квартирами в центре Москвы. Но теперь настало время для еще более ужасной правды! Почувствуйте, как вас обманули!

Друзья, продолжение и другие материалы на канале в Яндекс-Дзен.

Счастья вам!

Источник: Вместе победим!



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Это какой-то бесконечный позор! Башкирская полиция расследует уголовное дело о краже более миллиона рублей из собачьей будки. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, заявление о пропаже денег подал предприниматель из Стерлитамака. Согласитесь, такое возможно лишь при Путине – Сталин бы точно такого не допустил! Вы смотрите вторую часть расследования о том, как хорошо […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика