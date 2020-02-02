Производители немецкого автопрома много лет считаются одними из лучших на мировом рынке, выпуская технологичные, комфортные и достаточно надёжные модели. Эксперты интернет-портала «RG» составили собственный ТОП-10 наиболее востребованных в РФ автомобилей из Германии, проанализировав продажи 2019 года.
В целом в рейтинге отметились три немецких бренда – Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Модели первого производителя занимают в списке 4 позиции, двух оставшихся – по три. Так, несомненным лидером ТОПа с числом, равным 56,1 тыс. проданных в РФ в минувшем году единиц, стал Volkswagen Polo, а следующая строка досталась кроссоверу Tiguan (37,24 тыс.), выпущенному тем же брендом. Почётное третье место занимает пятая генерация седана BMW, востребованность которого отмечена на уровне 7,28 тыс. экземпляров.
Кроме них в ТОП-10 входят: кроссоверы X5 и X3 от компании BMW с показателями 5,27 и 5,98 тыс. проданных транспортных средств соответственно, Volkswagen Touareg (5,77 тыс). Производитель Mercedes-Benz представлен в рейтинге моделями GLC (4,99 тыс.), GLC Coupe (3,59 тыс.) и седаном E-Class (6,74 тыс.).
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Это какой-то бесконечный позор! Башкирская полиция расследует уголовное дело о краже более миллиона рублей из собачьей будки. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, заявление о пропаже денег подал предприниматель из Стерлитамака. Согласитесь, такое возможно лишь при Путине – Сталин бы точно такого не допустил! Вы смотрите вторую часть расследования о том, как хорошо […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты назвали полезные свойства клюквы / 9 января
- В DxOMark iPhone 11 поставили 109 баллов в результате тестирования / 23 января
- Елена Подкаминская покорила Сеть снимком своей маленькой дочери Полины / 18 января
- Братья Джонас пересняли классические фильмы о любви: в главных ролях – Приянка Чопра и Софи Тернер / 17 января
- Назван ТОП-10 наиболее востребованных в России в 2019 году немецких автомобилей / 2 февраля
- Наука: Мозг различает удовольствия от эротики, сладкого и денег / 25 января
- Слава Рабинович: путинская ОПГ сама готовит революцию / 17 декабря
- Прямо перед приездом Путина: что случилось на Крымском мосту / 16 декабря