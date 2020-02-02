Назван ТОП-10 наиболее востребованных в России в 2019 году немецких автомобилей

Производители немецкого автопрома много лет считаются одними из лучших на мировом рынке, выпуская технологичные, комфортные и достаточно надёжные модели. Эксперты интернет-портала «RG» составили собственный ТОП-10 наиболее востребованных в РФ автомобилей из Германии, проанализировав продажи 2019 года.

В целом в рейтинге отметились три немецких бренда – Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Модели первого производителя занимают в списке 4 позиции, двух оставшихся – по три. Так, несомненным лидером ТОПа с числом, равным 56,1 тыс. проданных в РФ в минувшем году единиц, стал Volkswagen Polo, а следующая строка досталась кроссоверу Tiguan (37,24 тыс.), выпущенному тем же брендом. Почётное третье место занимает пятая генерация седана BMW, востребованность которого отмечена на уровне 7,28 тыс. экземпляров.

Кроме них в ТОП-10 входят: кроссоверы X5 и X3 от компании BMW с показателями 5,27 и 5,98 тыс. проданных транспортных средств соответственно, Volkswagen Touareg (5,77 тыс). Производитель Mercedes-Benz представлен в рейтинге моделями GLC (4,99 тыс.), GLC Coupe (3,59 тыс.) и седаном E-Class (6,74 тыс.).

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