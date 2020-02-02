В конкурсе «Лидеры России» принимает участие мама девяти детей из Пензы

В полуфинале конкурса «Лидеры России», флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей», который проходит 1-2 февраля в Нижнем Новгороде, принимает участие инициатор и руководитель нескольких некоммерческих проектов, мама девяти детей Мария Львова-Белова.

Сейчас во всех федеральных округах страны проходят региональные полуфиналы третьего сезона конкурса, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мария Львова-Белова – основательница некоммерческой организации «Квартал Луи», которая занимается социальной адаптацией людей с инвалидностью и выпускников детских домов, инициатор проектов «Дом Вероники» и «Новые берега», сопредседатель пензенского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). Только в «Квартале Луи» она руководит коллективом из 50 человек, среди которых 12 – с инвалидностью.

Мария – мама девяти детей, четверо из которых приемные. Кроме того, у нее под опекой находятся пять ребят с умственной отсталостью – выпускники детского дома.

«Решила участвовать в конкурсе практически в последний момент. Для меня было важно выйти из зоны комфорта, где я уже сложившийся управленец, и попасть в атмосферу, где все такие же управленцы. И посмотреть, где у меня «провалы», какие компетенции мне необходимо добавить, чтобы стать более эффективной», – поделилась участница конкурса «Лидеры России» Мария Львова-Белова.

Она рассказала, что конкурс уже помог ей найти единомышленников.

«Действительно потрясающие люди, из разных регионов, которые делают невероятные дела, которые на самом деле уже лидеры. Для меня как для человека, который занимается социальной сферой, очень важно иметь пул таких соратников, с которыми вместе можно менять жизнь страны к лучшему. Поэтому я надеюсь, что эти два дня не пройдут даром, и мы найдем много добрых друзей, которые в дальнейшем будут нам помогать, а мы будем помогать им», – сказала она.

Говоря о женском лидерстве, Мария Львова-Белова отметила, что «женщина прежде всего должна быть матерью и женой».

«И я думаю, что это одно из главных качеств, которое должно быть присуще женщине. И если многие сейчас говорят, что в начале нужно построить карьеру, я категорически против этого. Я могу сказать, что женщина может успеть все – и родить детей, и воспитать детей, и карьеру построить. Это, собственно, мой пример», – сообщила она.

Основные дни полуфинала в Приволжском федеральном округе – 1 и 2 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

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Последнее: В полуфинале конкурса «Лидеры России», флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей», который проходит 1-2 февраля в Нижнем Новгороде, принимает участие инициатор и руководитель нескольких некоммерческих проектов, мама девяти детей Мария Львова-Белова. Сейчас во всех федеральных округах страны проходят региональные полуфиналы третьего сезона конкурса, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мария Львова-Белова – основательница […]