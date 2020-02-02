ЕС направил 12 тонн средств защиты в Китай для борьбы с новым коронавирусом

Евросоюз направил в Китай 12 тонн гуманитарной помощи для борьбы с новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении члена Еврокомиссии по управлению кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, опубликованном 1 февраля на сайте Еврокомиссии.

«После получения от Китая информации о необходимости защитного снаряжения, Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации связывается со всеми государствами-членами ЕС, чтобы облегчить доставку необходимых средств индивидуальной защиты… В качестве первого ответа государства-члены мобилизовали в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, оно уже направлено в Китай», – сообщил Ленарчич.

Он добавил, что ЕС продолжит оказывать помощь Китаю.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 14,3 тыс., погибло 304 человека.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Евросоюз направил в Китай 12 тонн гуманитарной помощи для борьбы с новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении члена Еврокомиссии по управлению кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, опубликованном 1 февраля на сайте Еврокомиссии. «После получения от Китая информации о необходимости защитного снаряжения, Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации связывается со всеми государствами-членами ЕС, чтобы облегчить доставку […]