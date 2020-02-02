Украинцы с 1 марта не смогут ездить в Россию по внутренним паспортам – МВД

С 1 марта 2020 году граждане Украины не смогут пересекать государственную границу в направлении России по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины 1 февраля.

В ведомстве напомнили, что согласно постановлению Кабмина № 1056 от 18 декабря 2019 года, въезд в РФ для граждан Украины возможен только по загранпаспорту.

«Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов. Уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку», – сказано в релизе.

Украинцы, которые ранее уехали в РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться в Украину по эти документам, отметили в МВД.

По данным ведомства, в 2019 году по поддельным документа границу Украины пытались пересечь 509 человек, в том числе 89 планировали посетить РФ. При этом 73 поддельных документа, обнаруженных на границе с Россией, были «паспортами» гражданина Украины.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. В Украине идут дискуссии о введении визового режима с Россией.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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