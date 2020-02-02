«Роговица IV»: Москва собрала лучших офтальмологов

Международная образовательная научно-практическая конференция устраивается в четвертый раз по инициативе практикующих офтальмологов Сергея и Светланы Анисимовых и их дочери Натальи. Ученики Святослава Федорова, работавшие в его команде, практикующие хирурги, ученые, первооткрыватели решили свой опыт и опыт коллег передать начинающим офтальмологам и стали приглашать в Россию лучших специалистов с докладами, лекциями, мастер-классами.

Звезды офтальмологии не только делятся с молодыми специалистами своими научными разработками, лайфхаками и возможностями абсолютно бесплатно, но даже делают взносы в пользу этого образовательного проекта. Устраиваются трансляции, доступные в любой точки РФ и мира.

Четыре года назад на первую такую встречу пришли не только офтальмологи, но и те, кто занимается биомедициной, инженеры, исследователи в области искусственного интеллекта, программисты.

"После катаракты и глаукомы — проблемы роговицы стоят на третьем месте, говорят организаторы. Но, по сути, они касаются каждого. И нас интересует весь диапазон — от помутнения роговицы до "синдрома сухого глаза".

В отличие от катаракты, с которой можно разобраться за 15 минут с помощью операции, роговичная проблема достаточно сложная – из-за проблем с трансплантацией, иммунного ответа. И это пока еще молодое направление в офтальмологии не только в России, но и во всей мировой медицине. Им начали заниматься только лет десять назад.

На первую же конференцию мы пригласили из Израиля главного редактора интернационального офтальмологического журнала. На следующий год приехали председатель роговичного общества офтальмологов Китая, профессор из Норвегии, заведующий фундаментальной лабораторией университета Осло, в этот раз – профессионалы из Израиля, Греции, Беларуси, стран Балтики.

Для молодых специалистов наша конференция — уникальный шанс: она в первую очередь образовательная, и лекторы по нашей настоятельной просьбе начинают доклад с культпросвета, с каких-то фундаментальных вещей — так, чтобы любой, даже начинающий специалист, мог понять, о чем идет речь.

В прошлом году подключилась Европа, Великобритания. В этом собираются присоединиться коллеги из Соединенных Штатов. Записи потом оказываются в свободном доступе. Выходим и в соцсети – нас можно найти в Instagram. Молодые ученые на конференции могут познакомиться с профессорами, работающими как в России, так и за рубежом, договориться о повышении квалификации. Здесь можно не только обсудить свои научные достижения, но и получить приглашение на стажировку. Судя по отзывам по всей стране, очень многие благодарны за эти возможности. Нас смотрят с образовательной целью, узнают новые методики. Российским офтальмологам, конечно, есть чему поучиться у заграницы, и, к сожалению, современное специализированное медицинское оборудование приходится привозить из-за рубежа, осваивать его, учиться на нем работать, но во многом и мы можем дать фору западным коллегам.

До сих пор во Франции оперируют по "методу Анисимовой": Светлана Юрьевна была врачом плавучей клиники в Гибралтаре, вместе с мужем Сергеем Анисимовым написала монографию "Глаукома 21 века" и в свое время была командирована Святославом Федоровым в Европу для обучения тамошних специалистов оперативному лечению глаукомы.

Сергей Анисимов придумал аппарат для крослинкинга роговицы и разработал модификацию, позволяющую облучать не весь глаз, а только пораженные болезнью участки. За что был удостоен международной премии и признания мирового офтальмологического сообщества.

Источник: Вести

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