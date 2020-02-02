Поклонская напомнила, что она «няш-мяш», и выложила фото

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская решила порадовать подписчиков свежими фотографиями в необычном стиле и разместила на своей странице в Facebook снимки из "голливудской фотосессии". Пока на странице депутата размещена только одна фотография в "голливудском" стиле. На ней Поклонская в деловой костюме из твида в "гусиную лапку" с подвернутыми рукавами улыбается в камеру.
"И тут должна заиграть песня из «Красотки»", – пишет Поклонская, имея в виду сингл Роя Орбисона "Oh, Pretty Woman". И добавляет, что все привыкли видеть ее в роли либо "злючего" прокурора, либо непослушного депутата. "А я ведь крымская «няш-мяш»", – напоминает она.
В комментариях пользователи отмечают, что из-за фотошопа Поклонскую сложно узнать на снимках, называли ее "не наша Няша" и принимали ее за молодую Шерон Стоун.
Интернет-мем "няш-мяш" появился шесть лет назад, когда Наталья Поклонская стала исполнять обязанности руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности — в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме ("шестиклассница в погонах"), вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово "няш".
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