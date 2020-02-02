Задержанные боксеры не признали вину в нападении на росгвардейцев

Чемпион РФ по боксу Георгий Кушиташвили и его коллега Овик Оганисян не признали вину в нападении на сотрудников Росгвардии и хранении наркотиков.
Спортсмены полностью отрицают обвинения, информирует РЕН-ТВ.
Напомним, ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии, который пытался проверить у него документы. Также у него якобы нашли наркотики. Возбуждено уголовное дело.
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Последнее: Чемпион РФ по боксу Георгий Кушиташвили и его коллега Овик Оганисян не признали вину в нападении на сотрудников Росгвардии и хранении наркотиков. Спортсмены полностью отрицают обвинения, информирует РЕН-ТВ. Напомним, ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии, который пытался проверить у него документы. Также у него якобы нашли наркотики. Возбуждено уголовное дело.
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