Подруга Пелагеи рассказала о состоянии певицы из-за развода

Близкая подруга Пелагеи Александра Соколова пояснила о состоянии певицы на фоне ее развода. Расставание артистки и хоккеиста Ивана Телегина уже приобрело скандальный характер.
Журналистам «Комсомольской правды» Алена Соколова опровергла информацию, что после развода Пелагее достанется особняк и еще три объекта недвижимости. Артистка с дочерью продолжит жить в собственной квартире. У пары нет никаких проблем с дележкой имущества. Пелагея и Иван Телегин расстались в начале лета. Сейчас длится бракоразводный процесс, все проходит тихо и спокойно. Пелагея очень нервничает из-за того, что СМИ придают огласке ее расставание с супругом. Она выступает против того, чтобы личная жизнь широко обсуждалась.
Многие думали, что артистка вышла замуж за Телегина, чтобы обогатиться. Подруга артистки призналась, что у спортсмена сейчас есть выгодный контракт. В то же время Александра Соколова напомнила, что Пелагея уже тогда была известной артисткой, имела собственную квартиру и ездила на престижном автомобиле.
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Последнее: Близкая подруга Пелагеи Александра Соколова пояснила о состоянии певицы на фоне ее развода. Расставание артистки и хоккеиста Ивана Телегина уже приобрело скандальный характер. Журналистам «Комсомольской правды» Алена Соколова опровергла информацию, что после развода Пелагее достанется особняк и еще три объекта недвижимости. Артистка с дочерью продолжит жить в собственной квартире. У пары нет никаких проблем с […]
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