В Танзании из-за давки на церковной службе погибли 20 человек, включая пятерых детей

В Танзании из-за давки на церковной службе погибли 20 человек, включая пятерых детей

02.02.2020, 12:04, Разное

В Танзании в давке, возникшей около церкви города Моши, погибли не менее 20 прихожан, в том числе пятеро детей. Кроме того, известно о 16 пострадавших.
Об этом сообщают западные издания, ссылаясь на комментарии Киппи Вариобу, представляющего округ Моши. Трагедия случилась на богослужении, проводимом известным в регионе пастором евангельской христианской церкви Бонифацием Мвампосы. Он, назвав масло для помазания священным и лечащим от многих недугов, вылил его на землю. Это спровоцировало давку.

Не менее двух десятков человек, включая пятерых детей, погибли в результате действий пастора, еще 16 получили различные травмы. В полиции Танзании не исключают, что число смертей может увеличиться, так как некоторые из людей, пострадавших в давке, находятся в тяжелом состоянии.



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