Мнение: Что делает картину «Водоём» такой красивой?

В шедевре Виктора Борисова-Мусатова использовано несколько классических приемов, которые делают это полотно таким выигрышным. Разбираем рецепт по пунктам.



Третьяковская галерея, 1902 год (книжная репродукция, темноватая)

№1. Колористическая гамма

Великие картины бывают двух категорий: первую домой унести совершенно не хочется (дамы Рубенса, трупы Жерико, мутанты Пикассо), вторую, наоборот, мечтаешь повесить у себя в квартире. Во вторую категорию обычно входят те картины, на которых отдыхаешь взглядом, на которые приятно смотреть долго. Обычно они приятных, успокаивающих оттенков — цвета неба, воды, земли, травы.

Это фото я сделала сама в экспозиции, поэтому там вверху виден длинный блик от стекла, извините. Зато с цветопередачей намного удачнее, чем в репродукции интернетной



«Водоём» Борисова-Мусатова написан именно этими цветами — натуральные краски пейзажа дополнены платьями девушек, принадлежащими к той же группе колеров (см. мой коллаж выше). Ничего агрессивного, ничего диссонирующего.

№2. Выбранная тема

Самые покупаемые картины и фотографии, как известно — это изображения котиков и собачек. Ноздря в ноздрю за ними идет именно то, что написано на данном полотне: люди, сидящие у воды на фоне зеленой природы. Особенно удачно, что эти люди — красивые девушки.

«Фоторобот» наиболее предпочитаемой русской нации картины, составленный Комаром и Меламидом на основе социологических опросов (проект "Выбор народа")



№3. Композиция

Все композиционные приемы давно сформулированы, и здесь применён один из самых популярных. Дело в том, что взгляду должно быть не просто приятно отдыхать на картине — тогда глазу через некоторое время станет скучно на нее смотреть. Нет, взор должен совершать по картине приятную прогулку, возвращаясь от одного красивого места к другому. Это называется "линия красоты", она же "S-образная линия".

Пример путешествия взгляда по S-образной линии на картине "Леда" (копия утраченного полотна Леонардо да Винчи)



Сравните начальный и итоговый варианты картины (см. ниже): Борисов-Мусатов в готовом полотне вместил идеально круглый пруд "в кадр" почти на половину, благодаря чему в картине получился полумесяц, образованный его берегами. Рука сидящей девушки опустилась — это заставляет взгляд подниматься вверх от самого края картины, фиксируя плавное движение. Блики, отражение неба и листьев тоже стали подчиняться обдуманному ритму… и т.д. Таких мелочей в готовом шедевре много.

Борисов-Мусатов постоянно писал свои картины с предварительно сделанных фотографий (это было связано и с тяжелым состоянием его здоровья: он не мог долго порхать на пленэре). Вот подготовительная фотография, сделанная для «Водоёма»: в старомодных костюмах позируют невеста и сестра художника. Обратите внимание, насколько сильно он переработал предварительный фото-эскиз, чтобы добиться совершенства.

№4. Эмоции

Гений отличается от таланта, талант от ремесленника, а ремесленник от бездарности или халтурщика, в первую очередь, конечно, усидчивостью и работоспособностью. И главное, что отличает гения, это — если можно так сказать, Божий дар — умение передавать нечто непередаваемое, улавливать неуловимое, в общем — вкладывать душу.

Именно поэтому некоторые картины и становятся шедеврами — но большинство нет. Борисов-Мусатов это умел, именно поэтому мы помним его фамилию. Лицо его невесты, сидящей в профиль, если вглядываться — не эталон идеальной красоты, прямо скажем.

Но для этого надо осознанно напряженно вглядываться, а никто этого не делает обычно, так мы очарованы тишиной и спокойствием, которые сумел написать Борисов-Мусатов, молчаливым обменом взглядами между девушками, мерцающей волшебной атмосферой этого полотна…

Не все картины Борисова-Мусатова (несмотря на использование тех же фирменных его приемов: природа, девушки в кринолинах, тишина и проч.) вышли такими же превосходными.

В. Борисов-Мусатов. «Прогулка на закате». 1903



Это значит, что «Водоём» он писал в особенно хорошем, продуктивном настроении, приступе вдохновения, когда все компоненты его мастерства и таланта соединились воедино. Вероятно, это было связано и с тем, что девушка с картины только что приняла его предложение, согласилась стать его невестой.

Вот таков рецепт создания шедевра, увы, ни мне, ни вам в домашних условиях не повторить…

Источник: Шакко

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Последнее: В шедевре Виктора Борисова-Мусатова использовано несколько классических приемов, которые делают это полотно таким выигрышным. Разбираем рецепт по пунктам. Третьяковская галерея, 1902 год (книжная репродукция, темноватая) №1. Колористическая гамма Великие картины бывают двух категорий: первую домой унести совершенно не хочется (дамы Рубенса, трупы Жерико, мутанты Пикассо), вторую, наоборот, мечтаешь повесить у себя в квартире. Во вторую […]