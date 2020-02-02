Мнение: Катастрофизация, или чем опасна привычка ныть

Всего лишь шести часов просмотра новостей о терактах и катастрофах достаточно, чтобы получить такой же удар по психике, как у тех, кто лично оказался на месте трагических событий. Цитирую из книги Келли Макгонигал про стресс, на которую я уже ссылался раньше:

Стресс, вызванный новостями, в отличие от стресса, порожденного обстоятельствами вашей собственной жизни, уникален по своей способности вызывать чувство безнадежности. Многие исследования показывают, что телевизионные репортажи после природных катастроф или терактов увеличивают риск развития депрессий или посттравматических стрессовых расстройств. В одной научной работе было выявлено, что люди, которые в течение шести или более часов смотрели новости о теракте на Бостонском марафоне 2013 г., оказались больше подвержены посттравматическим расстройствам, чем те, кто был там и пострадал лично.

Страх и безнадежность внушают людям не только традиционные новостные программы; истории трагедий, травм и опасности доминируют во многих жанрах СМИ. В исследовании, проведенном в 2014 г. с участием взрослых американцев, было показано, что единственным наиболее точным прогностическим фактором появления у людей чувства страха и тревожности является время, проведенное за просмотром ток-

шоу.

Скептикам я предлагаю ознакомиться с упомянутыми научными работами лично, благо все ссылки в книге приведены. Вот, например, исследование тех, кто смотрел новости о теракте на Бостонском марафоне:

https://www.pnas.org/content/111/1/93

Если вкратце — Келли Макгонигал не преувеличивает, для нашей психики смотреть новости о катастрофах опаснее, нежели попасть в катастрофы в реальной жизни.

Когда в мире происходит что-то страшное, — падение самолёта, пожар, теракт или крупное ДТП, — журналисты резко оживляются и включают зловещий марафон, начиная встревоженными голосами пережёвывать в подробностях каждую новость с места событий. Тем, у кого недостаёт силы воли дёрнуть тумблер радиоприёмника и остановить льющийся из динамика поток чернухи, вскоре становится физически плохо, как если бы они выпили стакан какой-нибудь токсичной отравы. Это особенно хорошо заметно, если вы сами новостей о текущей катастрофе не смотрите, а ваши знакомые смотрят: лица несчастных приобретают характерное страдающее выражение, как у людей, пытающихся игнорировать боль.

Напротив, привычка спокойно относиться жизни, не делать трагедии из текущих событий, помогает справляться с трудностями. Вот описание любопытного эксперимента из той же книги:

Экспериментатор просит подопытного опустить руку в воду и приложить ладонь к большому кресту на дне контейнера. «Вы должны продержать руку в воде так долго, как только возможно, – говорит исследователь. – Но вы сами решите, когда будет достаточно. Если вы не сможете терпеть, вытаскивайте. Вы не должны спрашивать разрешения, можно прекратить эксперимент в любой момент».

Когда человек опускает руку в воду, экспериментатор каждые 30 секунд задает ему два вопроса: «Как вы оцениваете силу болезненных ощущений по шкале от 1 до 10?» и «Насколько неприятна эта боль по шкале от 1 до 10?». Тест заканчивается, когда испытуемый вытаскивает руку из воды или по истечении пяти минут.

В этом эксперименте Сири интересовали два аспекта устойчивости: как долго человек может выдерживать боль и насколько отрицательные эмоции она у него вызывает? Он снова нашел подтверждения тому, что перенесенные трудности придают стойкость. Участники, мало знакомые с трудностями, воспринимают холод как наиболее болезненное и неприятное ощущение и вынимают руку из воды быстрее всех. Те, кто пережил в жизни трагические события, терпят дольше всех.

Также Сири спрашивал у участников, о чем они думали, когда испытывали боль. Те, кто реже сталкивался с трудностями, обычно отвечали: «Я мечтал, чтобы это прекратилось. Мне казалось, что сойду с ума от этой боли. Я думал только о том, как страдаю».

Подобные мысли – то, что психологи называют «катастрофизацией», – не только делают трудный опыт еще менее приятным, но и увеличивают вероятность того, что человек не справится с трудностями. В данном исследовании связь между прошлым опытом человека и его способностью выдерживать боль объяснялась именно катастрофическим мышлением. Если вы переживали какие-то тяжелые события в прошлом, то будете менее склонны к катастрофизации и таким образом найдете в себе больше сил и стойкости.

Катастрофизация — это ровно то, что изо дня в день делают наши профессиональные оппозиционеры:

— Курс рубля снизился на 10 процентов, катастрофа, Россия Гибнет!

— В западном рейтинге Россия на двадцатом месте, катастрофа, мы безнадёжно отстали!

— Строительство газопровода задерживается на полгода, катастрофа, теперь-то нам точно конец!

Когда я пишу о текущих событиях в блоге, ко мне в комментарии часто приходят паникёры, чтобы упрекнуть меня в нежелании включаться в их свежую истерику. Типичная реплика, которую я слышу в свой адрес регулярно, звучит примерно так: «Как ты можешь, Олег, рассказывать о таком-то событии без слёз и надрыва в голосе, как о чём-то нормальном, разве ты не понимаешь, что на самом деле это конец, катастрофа, полный крах, что это очень серьёзно и нестерпимо плохо для России?».

Логика у паникёров примерно следующая. Мы живём в страшном и опасном мире, в котором всё рушится, всё катится под откос. Долг ответственного гражданина — издавать истошный визг каждый раз, когда ему почудится хотя бы малейшая опасность. Хуже от этого визга не будет точно, при этом есть шанс, что сонные власти услышат многоголосый хор, предупреждающий об опасности, и успеют нажать на тормоз до того, как поезд упадёт в пропасть. Тот, кто отказывается кричать вместе со всеми, подобен глупому страусу, прячущему голову в песок: отказ признавать катастрофическое положение дел является трусостью, попыткой повторять лживое «всё хорошо, прекрасная маркиза» прямо на дымящемся пепелище сгоревшего родового поместья.

Как видите, научные исследования опровергают это заблуждение. Разумная жизненная позиция — относиться ко всем проблемам спокойно и деловито, особенно в тех случаях, когда сами проблемы не касаются нас напрямую, и когда мы ровным счётом ничего не собираемся предпринимать для их решения.

Строительство «Северного потока — 2» задерживается, так как «Газпрому» не удалось купить итальянскую компанию? Ничего страшного, эта мелкая неприятность не разрушит российскую экономику. «Газпром» построит собственный трубоукладчик и завершит проект чуть позже, чем планировалось изначально.

Подведу итог

Совет профессора Преображенского, — не читать до обеда советских газет, — настолько верен, что я рекомендую распространить его и на послеобеденное время. Услышали новости о «срочном сообщении с лент информагентств», выключайте телевизор и полностью игнорируйте новости на тему очередной катастрофы.

Той же тактики придерживайтесь и по отношению к другим событиям. Как показывают исследования учёных, позиция «всё в порядке, эту текущую неприятность мы переживём» гораздо более полезна для здоровья и продуктивна, нежели традиционное «а-а-а, всё пропало, катастрофа, мы все умрём!».

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Погибший при обрушения кровли спорткомплекса сварщик снимал опасные работы на камеру, прикрепленную к строительной каске. Председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить и передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело по факту обрушения крыши петербургского СКК, в ходе которого погиб 29-летний Матвей Кучеров. Фрагменты его тела были обнаружены на месте происшествия 31 января около 17 часов. […]