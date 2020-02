Поклонская показала снимки с «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в соцсетях снимки с фотосессии в «голливудском стиле», в которой она сменила образ «непослушного депутата или злючего прокурора».

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш». Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», – написала она в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

И тут должна заиграть песня из «Красотки»: Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet… Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш» Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: всё-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть. Так что смотрим)

Публикация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya) 1 Фев 2020 в 11:00 PST

