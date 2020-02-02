Путин и Мишустин поздравили академика Велихова с 85-летием

Почетному президенту Курчатовского института, академику РАН Евгению Велихову исполнилось 85 лет. С юбилеем ученого поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

В поздравительной телеграмме главы государства, размещенной на сайте Кремля, отмечается личный вклад академика в развитие Академии наук и Курчатовского института и его работу по укреплению экономического и оборонного потенциала страны.

На сайте правительства перечисляются заслуги Велихова в области атомной науки и отмечается его вклад в то, что НИЦ им. Курчатова участвует в масштабных проектах мирового уровня, укрепляет международное сотрудничество в области атомной науки.

Закончив в 1958 году физфак МГУ, Велихов прошел весь путь в Курчатовском институте: от лаборанта и младшего научного сотрудника до директора и почетного президента. Среди заслуг академика – участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Область научных интересов Велихова: физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности, энергетика, газовые и технологические лазеры. Он автор более 150 научных публикаций, ряда изобретений и открытий.

В честь академика названо космическое тело, орбита движения которого проходит в 32 миллионах километров. 12 сентября 1992 г. Ему было присвоено официальное наименование «Малая планета № 3601 Велихов».

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа». Самолет приземлился во Внуково. «По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы». Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.