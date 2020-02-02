Во Львове женщина напала на правоохранительницу – полиция

Во Львове женщина напала на правоохранительницу – полиция

02.02.2020, 11:30, Новости дня

Во Львове женщина напала на сотрудницу мобильной группы полиции по противодействию домашнему насилию. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 1 февраля.

«На линию 102 поступило сообщение от 63-летней жительницы Железнодорожного района Львова, что ее 32-летняя дочь вместе со своим мужем распивают спиртное и совершают в отношении нее насилие», – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что правоохранители прекратили правонарушение.

«Однако дочь заявительницы вела себя неадекватно, не выполняла законные требования полицейских и нанесла офицеру полиции – сотруднице мобильной группы реагирования – телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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