Колонна турецкой военной бронетехники пересекла границу с Сирией

Через границу с Сирией перешла турецкая военная колонна, сообщил арабский телеканал «Аль-Арабия».
Новая колонна, по данным телеканала, состоит из нескольких десятков единиц бронетехники, в том числе танков, передает ТАСС.
В понедельник сообщалось, что сирийская армия окружила с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от Маарет-Наамана. Анкара обещала дать отпор Сирии в случае возникновения угрозы турецким наблюдательным пунктам.
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Последнее: На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа». Самолет приземлился во Внуково. «По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы». Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.
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