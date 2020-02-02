Роза Сябитова обидела не угодившую ей подарком участницу шоу «Давай поженимся!»

Роза Сябитова обидела не угодившую ей подарком участницу шоу «Давай поженимся!»

02.02.2020, 11:30, Разное

Соведущая романтического шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова в одном из недавних выпусков обидела участницу, не сумевшую угодить ей подарком. Оригинальный презент «телесваха» назвала тряпкой, заметив, что он вполне «пригодится в хозяйстве».
Появившаяся в студии в качестве невесты девушка преподнесла Розе Сябитовой собственноручно сделанный подарок. Яркие шёлковые ленты предназначены для того, чтобы разнообразить интимную жизнь, так как связанные руки и закрытие глаза могут подарить новые ощущения, объяснила она. Ведущая не оценила презент, сначала поинтересовавшись, неужели настолько плохо выглядит, что партнёру лучше её не видеть, а затем сказала, что у неё дома как раз «закончились тряпки», поэтому она найдёт применение аксессуарам в своём хозяйстве.

Присутствовавшие в студии участники и даже вторая соведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева, известная резкими высказываниями, несколько «опешили» от реакции Сябитовой. Девушка пыталась как-то исправить ситуацию, рассказывая о пользе подарка, а Гузеева пошутила, что её коллеге в следующий раз лучше презентовать «колечко украинской колбасы», которому она точно обрадуется и не будет критиковать.



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