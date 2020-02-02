Пожар в «Лениздате» локализован, обрушения не было

Пожар в «Лениздате» локализован, обрушения не было

02.02.2020, 11:30, Новости дня

Пожарные локализовали пожар в бизнес-центре "Лениздат" в Петербурге. В воскресенье утром огонь охватил 200 квадратных метров на четвертом этаже здания. Спасатели эвакуировали из опасной зоны пять человек, пишет РИА Новости.

В пресс-службе городского ГУМЧС опровергли сообщения об обрушении конструкций и сотне эвакуированных. В ликвидации возгорания участвуют 20 единиц техники и 71 человек.

Один из пожарных почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Предварительно у него диагностировано ОРВИ с повышенной температурой.

Источник: Вести



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