Пожар в «Лениздате» локализован, обрушения не было

Пожарные локализовали пожар в бизнес-центре "Лениздат" в Петербурге. В воскресенье утром огонь охватил 200 квадратных метров на четвертом этаже здания. Спасатели эвакуировали из опасной зоны пять человек, пишет РИА Новости.
В пресс-службе городского ГУМЧС опровергли сообщения об обрушении конструкций и сотне эвакуированных. В ликвидации возгорания участвуют 20 единиц техники и 71 человек.
Один из пожарных почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Предварительно у него диагностировано ОРВИ с повышенной температурой.
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Последнее: На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа». Самолет приземлился во Внуково. «По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы». Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.
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