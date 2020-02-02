Пожар в «Лениздате» локализован, обрушения не было

Пожарные локализовали пожар в бизнес-центре "Лениздат" в Петербурге. В воскресенье утром огонь охватил 200 квадратных метров на четвертом этаже здания. Спасатели эвакуировали из опасной зоны пять человек, пишет РИА Новости.

В пресс-службе городского ГУМЧС опровергли сообщения об обрушении конструкций и сотне эвакуированных. В ликвидации возгорания участвуют 20 единиц техники и 71 человек.

Один из пожарных почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Предварительно у него диагностировано ОРВИ с повышенной температурой.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа». Самолет приземлился во Внуково. «По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы». Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.