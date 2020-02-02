В отношении боксера Кушиташвили возбудили дело за нападение на росгвардейца

За нападение на сотрудника Росгвардии в отношении боксера Георгия Кушиташвили возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.
«Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), – передает ТАСС слова источника.
Пресс-служба управления Росгвардии по Москве подтвердила, что в отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело. Фамилия задержанного не уточнялась.
Ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии, который пытался проверить у него документы.
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Последнее: На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа». Самолет приземлился во Внуково. «По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы». Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.
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