В отношении боксера Кушиташвили возбудили дело за нападение на росгвардейца

В отношении боксера Кушиташвили возбудили дело за нападение на росгвардейца

02.02.2020, 11:26, Новости дня

За нападение на сотрудника Росгвардии в отношении боксера Георгия Кушиташвили возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), – передает ТАСС слова источника.

Пресс-служба управления Росгвардии по Москве подтвердила, что в отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело. Фамилия задержанного не уточнялась.

Ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии, который пытался проверить у него документы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа». Самолет приземлился во Внуково. «По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы». Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика