В Санкт-Петербурге горит здание «Лениздата»

Возгорание в здании «Лениздата» на четвертом этаже произошло утром 2 февраля. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
Видео с места пожара опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
По данным «Фонтанки», сотрудников офисов, которые находятся в том же здании, эвакуируют, так как есть угроза распространения огня на пятый этаж.
Ранее издание писало, что на четвертом этаже из двух окон вырывалось пламя, люди кричали о помощи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа». Самолет приземлился во Внуково. «По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы». Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В РФ приняли кодекс этики использования данных / 12 декабря
- «Ваша смелость вдохновляет». Трамп поддержал участников акций протеста в Иране / 12 января
- Катастрофа украинского самолета. «Київстар» и lifecell предоставят абонентам скидки на звонки в Иран / 9 января
- Асеев об обмене: Если на одну чашу весов поставить «Беркут», а на другую – женщину, которую насилуют в плену, какая чаша весов перевесит? / 21 января
- VOAэкспресс 17 января 2020 / 18 января
- Обвал шахты произошел под Оренбургом / 16 января
- Гончарук: Наши эксперты продолжают работать на месте крушения самолета в Иране / 11 января
- Зеленский об обмене удерживаемыми лицами: 72 украинца могут приехать домой / 10 декабря