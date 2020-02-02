В Санкт-Петербурге горит здание «Лениздата»

В Санкт-Петербурге горит здание «Лениздата»

02.02.2020, 11:24, Новости дня

Возгорание в здании «Лениздата» на четвертом этаже произошло утром 2 февраля. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

Видео с места пожара опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По данным «Фонтанки», сотрудников офисов, которые находятся в том же здании, эвакуируют, так как есть угроза распространения огня на пятый этаж.

Ранее издание писало, что на четвертом этаже из двух окон вырывалось пламя, люди кричали о помощи.



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