Экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд призналась, что била его

Как известно, несколько лет назад звезды Голливуда Джонни Депп и Эмбер Херд развелись со скандалом, причем последняя обвиняла экс-возлюбленного в регулярных избиениях и оскорбления. Впрочем, на недавних аудиозаписях с участием актрисы становится понятно, что и она применяла домашнее насилие по отношению к бывшему супругу.

Дело в том, что у представителей издания Daily Mail появились в распоряжении аудиозаписи, датированные 2015 годом. В то время знаменитости еще не развелись, пытаясь спасти рушившийся брак. Во время «терапевтической сессии», Эмбер призналась, что иногда и сама била супруга (до избиения актрисы мужем дело ни разу не дошло). При этом, Депп после данных слов очень сильно испугался, так как в разгар некоторых скандалов он специально уходил из дома, чтобы не провоцировать новые конфликты. Тем не менее, подобный метод очень «веселил» Херд, она даже посмеивалась над своим избранником из-за этого.

Узнав о новых деталях, интернет-пользователи потребовали справедливости, ведь до этого именно Эмбер Херд выставляла себя в качестве жертвы, а в 2018 году даже подала судебный иск против Деппа в связи с домашним насилием. Юзеры подытожили: возможно, звезда франшизы «Пираты Карибского моря» станет первым знаменитым мужчиной, который публично признается, что пострадал из-за домашнего насилия.

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