В ВОЗ назвали простые меры по защите от коронавируса

В ВОЗ назвали простые меры по защите от коронавируса

02.02.2020, 11:21, Разное

В ВОЗ рассказали о мерах, которые нужно выполнять, чтобы не заразиться коронавирусом. Среди них присутствуют обычные процедуры, знакомые человеку.
В частности, чтобы не подхватить инфекцию, необходимо чаще мыть руки с мылом. Большое количество вирусов распространяются при прямом контакте. Если пациент чихнул, прикрывая рукой рот, а потом взял телефон, дверную ручку, стакан, то инфекция оседает на данные предметы. Микробы могут быть активные в течение нескольких часов.

Кроме этого, немытыми руками не рекомендуется трогать рот, но и глаза. Чихать необходимо в салфетку или же платок. При приготовлении яиц и мяса следует соблюдать достаточную температуру. В ВОЗ не рекомендуется контактировать с простудившимся людьми. Что касается марлевых повязок, то степень их защиты не является высокой. Маску рекомендуется надевать тем, кто кашляет и чихает, чтобы не допустить распространения бактерий. При этом их следует менять минимум раз в два часа.

С точки зрения доказательной медицины на данный момент не существует препаратов, которые бы могли побороть коронавирус. В то же время есть список профилактических медикаментов, одобренных Минздравом. Они же пригодятся для патогенетической терапии: рекомбинантный интерферон бета-1 b, рибавирин, лопинавир. В ведомстве отметили, что у препаратов есть свои тяжелые побочные эффекты, поэтому их стоит принимать только после консультации с доктором.

Сейчас исследователи из многих стран работают над вакциной против коронавируса. Пока всем гражданам стоит соблюдать профилактические меры, чтобы не заразиться. При первых симптомах болезни нужно сразу же обратиться к врачу.



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