Роскосмос планирует выделить на доработку модуля МКС 9 млрд рублей

В Роскосмосе намерены сделать все для повышения мощности модуля для МКС, способного полететь к Луне. На доработку научно-энергетической платформы в компании готовы потратить 9 млрд рублей.

Об этом сообщается в документе, появившемся на портале госзакупок. Отправка модуля будет осуществлена, как отмечалось ранее, с Байконура в 2023 году. Введение в эксплуатацию данной платформы, которую доставит на МКС ракета-носитель «Протон-М», завершит строительство отечественного сегмента станции.

Научно-энергетический модуль, как в декабре пояснил возглавляющий Роскосмос Дмитрий Рогозин, может, вместо МКС, отправиться на орбиту Луны наряду с узловой платформой «Причал». Они могут послужить основой для постройки окололунной станции. Основной задачей на сегодняшний день является повышение энерговооруженности нового модуля. На ее решение компания потратит 9 млрд рублей: в текущем году — 2,7 млрд, а в 2021-м — 2,6 млрд.

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