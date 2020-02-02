Личное: Мамочка, которой можно вдуть!

Меня отталкивают зрелые женщины, которые — пусть даже неосознанно — используют дочерей для повышения собственной факабельности.

В большинстве случаев, это, кстати, действительно происходит неосознанно.



Фото: depositphotos.com

Женщины скромных интеллектуальных способностей, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос: «Когда вы, фотографируясь со своими юными дочерьми, стараетесь выглядеть сексуально, вы какую, собственно, цель преследуете?»

Показать миру, что у вас выросла дочь-красавица, но вас при этом — ещё вполне себе можно трахать?

Вы бессознательно хотите повысить собственную факабельность за счёт молодости дочери?

Или, может, вы пытаетесь сразить окружающих тем, как здорово вы сохранились: дочь — уже взрослая, а вы — по-прежнему молодуха?

Ходите сюда, дуры, учить буду.

Фотографироваться со своими детьми, выпячивая губы, сексуально-призывно выгибаясь или, как вам кажется, эротично запуская ладонь в гриву нарощенных, разумеется, волос — это хуже, чем просто неприлично. Это низко и мерзко.

Осознанно ли вы это делаете или бессознательно — неважно. Важно то, что образ сексуальной мамочки уместен только в порно.

Когда дура-мать корчит из себя развратную курву на фоне дочери-подростка, а потом выкладывает соответствующие фотографии в Эскортограм, она эксплуатирует не только собственную сексуальность, но и сексуальность ребёнка.

Как?

Представьте, сколько в Сети сидит мужиков, которых возбуждает мысль о сексе с мамочкой, которую ещё можно трахать, и её дочерью, которую, по их мнению, уже можно трахать. Двоих сразу! Не, ну а чо?

Когда в следующий раз надумаете сделать селфи с ребёнком и уже приготовитесь привычно надуть губы или выдавить из себя взгляд ненасытной тигрицы, остановитесь! Верните губы в нормальное положение, не надо тянуть ножку, выгибать спинку и отклячивать жопу. И сиськи тоже спрячьте.

Вспомните о том, что вы — мать, а не только женщина, в которую можно всунуть.

Возле детей ни малейших проявлений сексуальности быть не должно. Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро

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