Рецепт для воскресного завтрака: сковорода «От папы»

«Скороворода от папы » — одно из тех блюд, которые я придумал вместе с шеф-поваром «Руки Вверх Бара». Для меня — это сладкое и вкусное воспоминание о молодости. Наверняка у каждого, родом из СССР, в детстве была ситуация, когда мама куда-нибудь уехала — в отпуск, к родственникам, в командировку. И тогда обязанность кормить детей ложилась на папу. А что мог приготовить среднестатистический отец? Он брал сковородку и все, что мог найти в холодильнике. Там как правило, находилась картошка, колбаска, сосиски, лучок, масло и яйца. Папа шмякал это на сковородку, поджаривал… и получалось так вкусно, что, каким бы кулинаром ни была мама или бабушка, папину сковородку я помню со сих пор! Современного клиента сложно увидить кулинарными изысками — особенно в столице: фуа-гра, сашими, севиче, рататуи, молекулярная кухня — все это есть в избытке. Но не представляете, как радуются наши гости, когда им приносят простую сковороду от папы из детства. У нас в заведении можно получить удовольствие от ностальгии не только благодаря музыке или оформлению интерьера, но и от кухни!

Ингредиенты:

Картофель — 400 г

Колбаса докторская — 100 г

Яйцо — 2 шт

Лук репчатый — 60 г

Масло растительное — 35 г

Масло сливочное — 20 г

Петрушка — 3 г

Укроп — 3 г

Соль, перец черный — по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель отварить, нарезать на дольки и поперек, пирамидками по 2-3 сантиметра. Колбасу нарезать толстыми кружками, затем на 6 треугольных кусочков. Лук нарезать соломкой. Петрушку и укроп мелко нарубить, смешать.

2. На сковороде обжарить картофель на растительном масле. Посыпать щепоткой соли и молотым перцем. После появления золотистого цвета у картофеля добавить сливочное масло и растопить его, помешивая.

3. На другой сковороде обжарить колбасу с двух сторон на небольшом количестве растительного масла до коричневого цвета.

4. Переложить колбасу в миску для смешивания и в этой же сковороде обжарить лук. В картофель добавить обжаренный лук и колбасу. Перемешать, выложить на сковороду для подачи и посыпать зеленью.

5. Приготовить яичницу из двух яиц, приправив солью. Выложить на картофель с колбасой. Все блюдо посыпать рубленной зеленью.

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