Снова невеста: Памела Андерсон рассталась с пятым мужем спустя 12 дней после свадьбы

Союз 52-летней актрисы Памелы Андерсон и 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса пополнил список самых коротких браков знаменитостей. Спустя всего 12 дней после тайной свадьбы в Малибу молодожены решили разойтись.
Мы с Джоном были тронуты вашей поддержкой и надеемся на ваше понимание и теперь. Мы решили пожить раздельно, чтобы понять, чего мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Помня об этой универсальной истине, мы оба решили пока не запрашивать свидетельство о заключении брака, —
сказала Андерсон в официальном заявлении Hollywood Reporter.
Памела АндерсонДжон ПитерсПамела Андерсон и Джон Питерс, 1989 год
До свадьбы Джон и Памела были знакомы больше 30 лет. На заре модельной карьеры Андерсон у них был короткий роман, и Джон даже делал ей предложение. Однако стать его женой актриса согласилась только много лет спустя. О своем союзе с продюсером Джоном Питерсом Памела сообщила поклонникам в стихах.
Джон — настоящий «плохой парень» из Голливуда,
С ним не сравнится никто.
Я люблю его, как самого близкого,
Но его жизнь всегда пугала меня.
Это было слишком для девушки вроде меня.
Теперь я повидала жизнь и поняла…
Он был рядом всегда. Никогда не подводил меня.
Теперь я готова, и он тоже готов.
Мы понимаем друг друга и уважаем.
Мы любим друг друга безусловной любовью.
Я счастливая женщина.
И это доказательство того, что у Бога есть план.
Напомним, ранее звезда сериала «Спасатели Малибу» была замужем четыре раза. Она играла свадьбу с Томми Ли, Кидом Роком и дважды с Риком Саломоном. Полгода назад Памела рассталась с футболистом Адилем Рами, с которым была вместе два года, обвинив его в изменах и назвав «монстром».
Примером идеального союза для Памелы, как она рассказывала в своей книге Lust for Love: Rekindling Intimacy and Passion in Your Relationship, всегда были и остаются ее родители — отец Барри, простой рабочий, занимающийся ремонтом каминов, и мать-официантка Кэрол.
Они вместе с 16 лет. У них было много взлетов и падений, они романтичные, порой глупые и смешные, но они так влюблены. А сейчас у них есть на что оглянуться вместе. Я не представляю, что было бы с ними, если бы им пришлось расстаться. Моя мать тяжело болела, и отец всегда был рядом. А потом болел мой отец, и мама поддерживала его. Слава Богу, сейчас они оба здоровы. И их пример говорит о том, что, находясь с кем-то в паре, мы сильнее, чем в одиночку. Нам это, правда, необходимо.
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