В Госдуме и Совфеде оценили идею Киева о продаже воды в Крым

Российские политики комментируют прозвучавшую в Киеве идею возобновления подачи воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Заявление о возможности продажи воды на полуостров сделал глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов.

По словам члена Совета Федерации Владимира Джабарова, это здравая инициатива. По его словам, власти РФ изначально были готовы платить за поставки пресной воды с Украины в Крым, однако никакие доводы не принимались.

При этом результатом перекрытия Большого Крымского канала стало заболачивание Херсонской области Украины, отметил сенатор. Там поднимается уровень грунтовых вод, идет прямой убыток, наносится ущерб сельскому хозяйству Украины, пояснил он.

Поставки воды в Крым, считает Джабаров, позволили бы Киеву не только заработать, но и улучшить двусторонние контакты. При этом, уточняет сенатор, в случае покупки воды у Украины она будет применяться в сельском хозяйстве, так как в питьевом плане Крым уже полностью обеспечен.

Другой сенатор — Сергей Цеков — подчеркивает, что РФ не намерена покупать воду по какой угодно цене, хотя было бы правильно "иметь нечто гарантированное с точки зрения водоснабжения".

По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, Киев не готов к возобновлению водоснабжения Крыма, также возникает вопрос, нужна ли эта вода самим крымчанам. Здравые мысли, которые с определенной периодичностью появляются на Украине, очень быстро нивелируются, как только дело доходит до реализации, отметил Бобков.

Точно так же, по его мнению, не дойдет до реализации и идея с поставками воды — как минимум в ближайшем будущем. Тем более, что для возобновления поставок Украине придется вложить значительные средства в восстановление насосных станций и проверить сохранность всего русла канала.

При этом, по словам Бобкова, "при такой нестабильной власти на Украине" уверенности в постоянных поставках воды в Крым в долгосрочной перспективе нет. Возникает и вопрос безопасности поставляемой воды: ее нужно будет проверять на соответствие нормам безопасности, чтобы избежать возможных провокаций.

Накануне депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил РИА Новости, что возобновление подачи воды станет тестом на политическую зрелость для украинских властей. По его словам, официальных обращений об этом не поступало, однако в РФ будут приветствовать такую инициативу. При этом она была бы выгодна прежде всего Киеву: Украина могла бы не только на этом заработать, но и восстановить земли в Херсонской области, пришедшие в негодность с перекрытием Северо-Крымского канала.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа». Самолет приземлился во Внуково. «По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы». Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.