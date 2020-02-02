В Виннице мужчина украл их храма мощи и подарил их товарищу – полиция

1 февраля полици задержала мужчину, подозреваемого в краже мощей святого Николая из храма в Виннице. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
«Злоумышленник зашел в храм 31 января в полдень и вынес святыню», – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что с помощью видео с камер наблюдения установили личность мужчины. Это – ранее судимый житель области, который в мае 2019 года вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.
Начальник областной полиции Юрий Педос рассказал, что украденные мощи мужчина подарил товарищу, их изъяли.
За совершение кражи в соответствии со ст.185 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы, добавили в пресс-службе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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