Три человека погибли в двойной аварии во Владимирской области

Появились подробности страшной аварии с летальным исходом, произошедшей вечером в минувшую субботу, 1 февраля, во Владимирской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, на трассе М-7 "Волга" грузовик Mercedes столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109.
Люди из транспортных средств, попавших в аварию, вышли из своих машин и примерно через десять минут в них врезалась еще одна фура Mercedes.
На месте ДТП погибли три человека – два пассажира "девятки" и водитель грузовика, первым попавший в аварию. Еще один пассажир легковушки получил травмы и был госпитализирован.
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Последнее: На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа». Самолет приземлился во Внуково. «По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы». Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.
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