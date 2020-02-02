Три человека погибли в двойной аварии во Владимирской области

Три человека погибли в двойной аварии во Владимирской области

02.02.2020, 11:06, Новости дня

Появились подробности страшной аварии с летальным исходом, произошедшей вечером в минувшую субботу, 1 февраля, во Владимирской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, на трассе М-7 "Волга" грузовик Mercedes столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109.

Люди из транспортных средств, попавших в аварию, вышли из своих машин и примерно через десять минут в них врезалась еще одна фура Mercedes.

На месте ДТП погибли три человека – два пассажира "девятки" и водитель грузовика, первым попавший в аварию. Еще один пассажир легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Источник: Вести



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