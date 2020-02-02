«Нафтогаз» о словах нардепа от «Слуги народа»: Продавать собак, кошек и других друзей не надо

Украинцы, которые тратят на коммунальные услуги больше, чем 15-20% семейного дохода, имеют право на государственную субсидию, заявила пресс-служба НАК «Нафтогаз України» в Facebook 2 февраля.

«В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму. Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону», – отметили в НАК.

В ведомстве отметили, что информацию о получении субсидий можно получить на сайте Министерства социальной политики и teplo.gov.ua.

#БроНеПродаєтьсяРодини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну… Posted by Нафтогаз України — Naftogaz on Laupäev, 1. veebruar 2020

Народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь 31 января во время эфира на телеканале «112 Украина» продать «собаку элитной породы», чтобы оплатить счета за коммунальные услуги пенсионерке, которая говорила, что получает 2 тыс. грн пенсии и этих денег не хватает на оплату коммуналки.

Позже он был раскритикован коллегами и извинился за свои слова: «Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный способ жизни».

25-летний Брагарь был избран в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа» (№76). До избрания работал аспирантом в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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