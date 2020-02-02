Смерть на вечеринке: мэр Новосибирска провел экстренное совещание

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился обязать собственников зданий в городе очистить крыши от снежных наносов. Такое решения принято на экстренном совещании в воскресенье, пишет "Интерфакс". Ранее мэрия уже требовала от владельцев усилий по освобождению крыш от лишнего веса.
В ночь на 2 февраля в Новосибирске обрушилась кровля в пристройке к дому, где проводилась вечеринка. Под обломками и снегом погибла женщина, а еще четверо человек травмированы.
Здание находится на балансе ФГУП ЖКХ Новосибирского научного центра, но на момент ЧП официальных арендаторов у здания нет. Организатор вечеринки задержан следствием в рамках уголовного дела.
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Последнее: На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа». Самолет приземлился во Внуково. «По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы». Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.
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