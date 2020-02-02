В Германии восьмой человек заразился коронавирусом

Число пациентов, инфицированных новым коронавирусом в Германии, возросло до восьми человек, сообщило вечером в субботу министерство здравоохранения Баварии.
Заболевание обнаружили у 33-летнего жителя Мюнхена. Он является сотрудником поставляющей автозапчасти компании Webasto, как и шесть других пациентов с аналогичным диагнозом, информирует Deutsche Welle.
Первый в Германии пациент, инфицированный коронавирусом, также работал в компании Webasto, он заразился во время обучающего семинара от коллеги из Китая. Кроме семи сотрудников Webasto вирус был найден у ребенка.
В Германии первым носителем вируса стал 33-летний мужчина, который общался несколько недель назад с жительницей Китая, посещавшей центральный офис компании.
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Последнее: На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир, сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа». Самолет приземлился во Внуково. «По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий», – передает РИА «Новости» слова представителя «Победы». Отмечается, что на борт прибыли медработники, которые констатировали смерть пассажира.
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