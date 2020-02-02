Критик Сергей Соседов поддержал решение певицы МакSим взять «паузу» в карьере из-за проблем со здоровьем

Недавно появилась информация о принятом эстрадной исполнительницей МакSим решении взять «паузу» в творческой карьере из-за возникших вследствие прошлогоднего ДТП проблем со здоровьем. Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал певицу, говоря, что это вовсе не значит окончательный уход со сцены.

По мнению Соседова, представители шоу-бизнеса ничем не отличаются от обычных людей. Они точно так же могут заболеть, из-за чего требуется длительное лечение, как в случае с МакSим. Её решение о «паузе» не значит, что «жизнь летит в тартарары», и карьера завершена, а по сути является типичной «житейской ситуацией». В пример критик приводит спортсменов, травмирующих ноги или руки и пропускающих важные соревнования. После восстановления большинство из них возвращается в спорт, и лишь небольшой процент завершает карьеру, а вот артисты окончательно уходят из профессии тогда, когда им «нечего петь или сказать», уверен Сергей Соседов.



Напомним, о проблемах со здоровьем и «паузе» в карьере недавно сообщила представитель МакSим Маргарита Соколова. На какой срок певица прерывает концертную и гастрольную деятельность пока остаётся не известным. Менеджер МакSим принесла извинения всем фанатам знаменитости, а затем немного «подсластила горечь» грядущим релизом ожидаемого трека, который состоится в ближайшее время.

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