В Украину незаконно пытались ввезти 340 смартфонов – Госпогранслужба

На украинско-польской границе пограничники выявили партию смартфонов, которые хотели незаконно ввезти в Украину. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 1 февраля.
Грузовик Volvo на украинской регистрации проверили на пункте пропуска «Рава-Русская».
«Правоохранители обнаружили 340 мобильных телефонов: Xiaomi Redmi Note 8 – 260 шт., Xiaomi Redmi Note 8 Pro – 60 шт., Xiaomi Redmi 8 – 20 шт. Кроме смартфонов водитель напаковал в кабину своего грузовика еще и партию новой одежды: 39 спортивных курток, 10 спортивных штанов и 16 джинсов», – говорится в сообщении.
Выявленный товар изъяли.
ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: На украинско-польской границе пограничники выявили партию смартфонов, которые хотели незаконно ввезти в Украину. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 1 февраля. Грузовик Volvo на украинской регистрации проверили на пункте пропуска «Рава-Русская». «Правоохранители обнаружили 340 мобильных телефонов: Xiaomi Redmi Note 8 – 260 шт., Xiaomi Redmi Note 8 Pro – 60 шт., Xiaomi Redmi 8 – 20 шт. Кроме смартфонов водитель […]
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