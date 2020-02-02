Польша резко увеличила число отказов украинцам в пересечении границы

В прошлом году Польша на 25% увеличила число отказов украинцам при пересечении границы – остановлены на въезде в страну 58,5 тыс. граждан Украины, информирует аналитический центр «Европа без барьеров».
Главными причинами отказов были неподтвержденная цель поездки (34,9 тыс.) и нехватка средств (12,8 тыс.), передает «Страна».
Напомним, с 11 июня 2017 года граждане Украины могут без виз посещать страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта.
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Последнее: В прошлом году Польша на 25% увеличила число отказов украинцам при пересечении границы – остановлены на въезде в страну 58,5 тыс. граждан Украины, информирует аналитический центр «Европа без барьеров». Главными причинами отказов были неподтвержденная цель поездки (34,9 тыс.) и нехватка средств (12,8 тыс.), передает «Страна». Напомним, с 11 июня 2017 года граждане Украины могут без […]
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