Польша резко увеличила число отказов украинцам в пересечении границы

Польша резко увеличила число отказов украинцам в пересечении границы

02.02.2020, 10:37, Новости дня

В прошлом году Польша на 25% увеличила число отказов украинцам при пересечении границы – остановлены на въезде в страну 58,5 тыс. граждан Украины, информирует аналитический центр «Европа без барьеров».

Главными причинами отказов были неподтвержденная цель поездки (34,9 тыс.) и нехватка средств (12,8 тыс.), передает «Страна».

Напомним, с 11 июня 2017 года граждане Украины могут без виз посещать страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта.



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Последнее: В прошлом году Польша на 25% увеличила число отказов украинцам при пересечении границы – остановлены на въезде в страну 58,5 тыс. граждан Украины, информирует аналитический центр «Европа без барьеров». Главными причинами отказов были неподтвержденная цель поездки (34,9 тыс.) и нехватка средств (12,8 тыс.), передает «Страна». Напомним, с 11 июня 2017 года граждане Украины могут без […]

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