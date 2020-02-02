В Новосибирске задержан организатор вечеринки, на которой погибла девушка

В Новосибирске задержан организатор вечеринки, на которой погибла девушка

02.02.2020, 10:30, Новости дня

В Новосибирске в рамках уголовного дела задержан организатор вечеринки, на которой в результате ЧП погиб человек. Как сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, 27-летнего мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ночь на 2 февраля на раздевалку кафе на бульваре Молодежи в Академгородке рухнула крыша. По предварительному заключению, кровля на площади 240 квадратных метров не выдержала большой массы снега. Под завалами погибла девушка, а четверо гостей получили серьезные травмы. Разрешения на мероприятие получено не было.

 

Расследование уголовного дела контролируется центральным аппаратом Следкома РФ по указанию председателя СК Александра Бастрыкина.

Источник: Вести



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