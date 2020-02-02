Тренер «ПСЖ» Тухель дал оценку поведению Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" в матче 22 тура Лиги 1 разгромил "Монпелье" со счетом 5:0 и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Франции. Однако внутри команды возникли сложные отношения между главным тренером Томасом Тухелем и лучшим бомбардиром Килианом Мбаппе.
Тухель заменил Мбаппе на 68 минуте при счете 5:0. Килиан забил один из пяти мячей. Нападающий был недоволен заменой и демонстративно прошел мимо тренера, отказавшись от традиционного в таких случаях рукопожатия.
Германский специалист незамедлительно отреагировал на выходку Мбаппе. "Такие моменты негативно влияют на психологическое состояние команды. Тем более, что не было никакой надобности в таком поведении. Я тренер и я решаю, кого менять и кого выпускать на замену",- приводит слова Тухеля "Спорт-Экспресс".
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Площадь пожара в здании "Лениздата" в Петербурге возросла до 200 квадратных метров, пожару присвоена вторая категория сложности сообщает городское управление МЧС. Пожар начался утром в воскресенье на 4-м этаже пятиэтажного бизнес-центра на набережной реки Фонтанки. Сообщалось о 100 квадратных метрах площади огня. Сейчас пожарные эвакуируют людей, сведения о пострадавших уточняются. Ранее сообщалось о пожаре в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing / 21 января
- Лидера единороссов в думе Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве / 17 декабря
- Представлены доказательства, что в обучении задействован весь мозг / 16 января
- Спасатели выручили альпинистов, запросивших помощь на Эльбрусе / 1 февраля
- Комитет Палаты представителей утвердил две статьи обвинения по импичменту Трампа / 13 декабря
- Иван Голунов пожаловался в ФСБ на полицейских, которые его били при задержании / 11 декабря
- Россия и Лаос начали первые в истории совместные учения / 10 декабря
- Каспийская флотилия получила новый береговой ракетный комплекс / 30 января