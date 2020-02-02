Объявлена дата продаж минивэна Volkswagen Viloran

Немецкая компания Volkswagen официально представила новый минивэн Viloran несколько месяцев назад, однако уже к лету стартуют продажи автомобиля.
В свою очередь, инженерами задействована здесь платформа MQB. Минивэн получил достаточно современный дизайн, схожий с VW Touareg. Кроме того, новинка также обладает трехрядным салоном, тогда как каждое кресло установлено раздельно, что способствует более комфортному размещению пассажиров.
Из технических особенностей следует выделить 2-литровый турбированный мотор который получил 220 л.с. мощности. Также заявлено, что новинка имеет 8-ступенчатую трансмиссию. Производитель намерен позже представить в продаже гибридное исполнение данного автомобиля. Ориентировочный ценник автомобиля составляет 321,9 тысяч юаней.
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